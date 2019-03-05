لافروف يدعو المعارضة السورية للعب دور بناء في تشكيل اللجنة الدستورية

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل موسكو في أن تساهم المعارضة السورية بالإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية.

جاء تصريح لافروف في مستهل اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في مطار الرياض مع رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري.

وقال لافروف: "نقدر سعيكم لإيجاد حلول، ونعول على أن تساهموا مع غيركم من ممثلي المعارضة السورية في الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية".

وشدد الوزير الروسي: "تأمل موسكو بأن تؤيد المعارضة المسؤولة المجتمع الدولي في تقديمه مساعدة للسوريين ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في تهيئة أبسط الظروف للحياة وإعطائهم الفرصة للعودة إلى ديارهم".

وحسبما أفادت موفدتنا، حضر الاجتماع من وفد المعارضة السورية فضلا عن الحريري كل من نائب رئيس الهيئة جمال سليمان، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية فيها بدر جاموس، وأمين السر صفوان عكاشة وممثل المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو، والعضو في "منصة موسكو" علاء عرفات.

وزار لافروف الرياض في إطار جولة إقليمية يقوم بها هذه الأيام تشمل أيضا قطر والكويت والإمارات.

المصدر: وكالات