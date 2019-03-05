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"لوكهيد مارتن" تحصل على مليار دولار دفعة أولى مقابل "ثاد" السعودية

أخبار العالم العربي

Reuters
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن شركة "لوكهيد مارتن" ستحصل على دفعة أولى من قيمة منظومة دفاع صاروخي للسعودية بـ15 مليار دولار في إطار صفقة أسلحة أمريكية بـ110 مليارات دولار.

 

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وبقيت صفقة نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي قيد البحث مع السعودية منذ ديسمبر 2016 وفي 2017 تم الموافقة على بيع دفعة من هذه الصواريخ للسعودية بمبلغ 15 مليار دولار، ضمن صفقة بـ110 مليارات دولار.

وتشمل الصفقة 44 منصة إطلاق "ثاد" وجرارات خاصة بها، و360 صاروخا، و16 مركز قيادة، و7 رادارات.

و"ثاد"، منظومة دفاع جوي صاروخي أمريكية، يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

المصدر: رويترز

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