تركيا تنتقد حظر النمسا رمز "الذئب الأغبر"

ندد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بحظر النمسا رمز "بوزقورت" (الذئب الأغبر) وهو شعار حزب الحركة القومية التركي.

وقال تشاووش أوغلو، خلال زيارته لمقر حزب الحركة القومية في ولاية هطاي جنوبي البلاد، إن دخول رمز "الذئب الأغبر" ضمن قانون الرموز، الذي يتضمن قائمة بينها شعار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، هو "انعكاس لمعاداة الأتراك والإسلام في النمسا".

Keşke şimdi Avusturya’da Olsaydık Kıymetli Reis’im Sn @sedat_peker



Viyana’da Meydana inseydik

Sol Elimizde Şanlı Bayrağımız

Sağ Elimiz Bozkurt

Haykırsaydık Tek yürek

YA ALLAH BİSMİLLAH ALLAHÜEKBER pic.twitter.com/OKqPEZhlUV — Murat Batuhan AKGÜL (@Murat_Evpa) 4 марта 2019 г.

وفي وقت سابق من فبراير المنصرم، أدانت وزارة الخارجية التركية، بدء سريان قانون عن الرموز في النمسا يتضمن رمز "بوزقورت"، اعتبارا من مطلع مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن أنقرة ترفض إدراج رمز بوزقورت في قائمة تضم شعار منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ويحظر القانون المذكور رموز "منظمات متطرفة" في النمسا.

◾DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'ndan AVUSTURYA'daki BOZKURT YASAĞI ile ilgili açıklama geldi



🔴 Mevlüt ÇAVUŞOĞLU :



AVUSTURYA'ya gider gitmez BOZKURT İŞARETİNİ hemen orda yapacağım. pic.twitter.com/Q5BmKJH8wZ — Gökhan Falcan (@gokhanfalcan341) 4 марта 2019 г.

وفي السياق، أثنى الوزير التركي على مواقف نظيرته النمساوية كارين كنايسل، وقال إنها تتقن العربية والفارسية بالإضافة إلى التركية إلى حد ما.

وأضاف أن الوزيرة النمساوية تحب تركيا وتشرح في الدروس التي تقدمها عن الحضارة الإسلامية المساهمات التي قدمتها الدولة العثمانية للحضارة العالمية.

وفي الوقت نفسه لفت تشاووش أوغلو، إلى أن "حزب اليمين الوسط النمساوي الحاكم انحاز للتيار المتطرف وشريكه في الحكومة حزب عنصري ومتطرف".

وأكد تشاووش أوغلو أنه أبلغ نظيرته النمساوية بأنه عندما يزور بلادها سيقوم بعمل إشارة الذئب الأغبر لكسر الحظر عنها.

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وأفاد في هذا الخصوص: "قلت لها، المعذرة سأكون أول من يفعل هذه الإشارة عند زيارتي للنمسا وسأكسر هذا الحظر.. قلت لها سأرفع إشارة رابعة والذئب الأغبر معا".

وشدد على أنه "لا يمكن لأحد حظر رموزنا، لن نسمح بذلك،.. قد يكون الموضوع متعلقا بقانون لكننا سنظهر لهم من خلال أعمالنا وأقوالنا أنه لا يمكن تطبيق ذلك".

المصدر: الأناضول