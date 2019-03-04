تركيا تنتقد حظر النمسا رمز "الذئب الأغبر"
ندد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بحظر النمسا رمز "بوزقورت" (الذئب الأغبر) وهو شعار حزب الحركة القومية التركي.
وقال تشاووش أوغلو، خلال زيارته لمقر حزب الحركة القومية في ولاية هطاي جنوبي البلاد، إن دخول رمز "الذئب الأغبر" ضمن قانون الرموز، الذي يتضمن قائمة بينها شعار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، هو "انعكاس لمعاداة الأتراك والإسلام في النمسا".
Keşke şimdi Avusturya’da Olsaydık Kıymetli Reis’im Sn @sedat_peker— Murat Batuhan AKGÜL (@Murat_Evpa) 4 марта 2019 г.
Viyana’da Meydana inseydik
Sol Elimizde Şanlı Bayrağımız
Sağ Elimiz Bozkurt
Haykırsaydık Tek yürek
YA ALLAH BİSMİLLAH ALLAHÜEKBER pic.twitter.com/OKqPEZhlUV
وفي وقت سابق من فبراير المنصرم، أدانت وزارة الخارجية التركية، بدء سريان قانون عن الرموز في النمسا يتضمن رمز "بوزقورت"، اعتبارا من مطلع مارس الجاري.
وقالت الوزارة في بيان، إن أنقرة ترفض إدراج رمز بوزقورت في قائمة تضم شعار منظمة "بي كا كا" الإرهابية.
ويحظر القانون المذكور رموز "منظمات متطرفة" في النمسا.
◾DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'ndan AVUSTURYA'daki BOZKURT YASAĞI ile ilgili açıklama geldi— Gökhan Falcan (@gokhanfalcan341) 4 марта 2019 г.
🔴 Mevlüt ÇAVUŞOĞLU :
AVUSTURYA'ya gider gitmez BOZKURT İŞARETİNİ hemen orda yapacağım. pic.twitter.com/Q5BmKJH8wZ
وفي السياق، أثنى الوزير التركي على مواقف نظيرته النمساوية كارين كنايسل، وقال إنها تتقن العربية والفارسية بالإضافة إلى التركية إلى حد ما.
وأضاف أن الوزيرة النمساوية تحب تركيا وتشرح في الدروس التي تقدمها عن الحضارة الإسلامية المساهمات التي قدمتها الدولة العثمانية للحضارة العالمية.
وفي الوقت نفسه لفت تشاووش أوغلو، إلى أن "حزب اليمين الوسط النمساوي الحاكم انحاز للتيار المتطرف وشريكه في الحكومة حزب عنصري ومتطرف".
وأكد تشاووش أوغلو أنه أبلغ نظيرته النمساوية بأنه عندما يزور بلادها سيقوم بعمل إشارة الذئب الأغبر لكسر الحظر عنها.
وأفاد في هذا الخصوص: "قلت لها، المعذرة سأكون أول من يفعل هذه الإشارة عند زيارتي للنمسا وسأكسر هذا الحظر.. قلت لها سأرفع إشارة رابعة والذئب الأغبر معا".
وشدد على أنه "لا يمكن لأحد حظر رموزنا، لن نسمح بذلك،.. قد يكون الموضوع متعلقا بقانون لكننا سنظهر لهم من خلال أعمالنا وأقوالنا أنه لا يمكن تطبيق ذلك".
المصدر: الأناضول