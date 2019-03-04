بن فليس لـRT: لم أقدم ترشيحي لعدم قناعتي بنزاهة الانتخابات

أعلن رئيس حزب "الحريات" ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس، أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، بسبب قناعته بـ "عدم نزاهتها".

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وقال بن فليس في حديثه لبرنامج "قصارى القول" على قناة RT: "لم أقدم أوراق ترشيحي لجولة الانتخابات المقبلة، والتي إن وصلنا إليها، فهي مزورة قبل وقوعها".

وأضاف أن "الرئيس غائب أو حتى أنه مغيب، فهو لم يخاطب الشعب منذ 7 سنوات ولم يعقد جلسات لمجلس الوزراء إلا مرتين أو ثلاث في السنة، كما أنه لا يحضر قمم الرؤساء بسبب مرضه".

وشدد السياسي الجزائري، على أن قوى "غير دستورية" ملتفة حول الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، تمكنت في نهاية العهدة الرابعة من السيطرة على مركز صنع القرار، وقال، "الرئيس غائب منذ سنوات وهناك حالة شغور لمنصب رئيس الجمهورية".. "الترشح للعهدة الخامسة يعد استفزازا للشعب الجزائري ومساسا بكرامته".

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وأشار بن فليس إلى أن "المجلس الدستوري موال لبوتفليقة، وأغلبية البرلمان هي نتاج للتزوير المفضوح".

المصدر: RT