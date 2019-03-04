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بالصور.. لافروف يصل الرياض ويجتمع بالجبير

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بالصور.. لافروف يصل الرياض ويجتمع بالجبير
twitter.com/KSAMOFA
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير اليوم، عقب وصوله العاصمة السعودية الرياض قادما من الدوحة.

وبدأ وزير الخارجية الروسي الاثنين، جولة تشمل عددا من دول الخليج لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يناقش لافروف في جولته تنفيذ الاتفاقات الثنائية رفيعة المستوى، والمشاريع المشتركة في قطاع الطاقة والصناعة والزراعة والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

المصدر: وكالات

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