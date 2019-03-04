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مصر تنقذ آثارها من المياه الجوفية (فيديو)

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افتتح وزير الآثار المصري خالد العناني، مشروعا لخفض منسوب المياه الجوفية وترميم مقابر كوم الشقافة الواقعة غربي الإسكندرية والتي اكتشفت في العقد الأول من القرن العشرين.

Reuters
المقبرة
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وقال العناني: "خضع الأثر لمشروعات ترميم كثيرة، أهمها كان مشروعا طموحا في منتصف التسعينيات، أشرف عليه المجلس الأعلى للآثار لكن للأسف عادت المياه من جديد وتوالت الشكاوى من نواب البرلمان والمرشدين السياحيين والأثريين وهو ما دفعنا للتحرك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأضاف العناني: "بعد ثلاثة أسابيع، وتحديدا في الـ 25 مارس القادم، سنفتتح مشروعا مماثلا في كوم أمبو في محافظة أسوان".

وتتميز المقابر بطابع معماري فريد يعد أحد أهم نماذج العمارة الجنائزية الرومانية من طراز الكتاكومب حيث حفرت بعمق ثلاثة طوابق تحت الأرض. وقد استخدمت الجبانة في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي واستمر استخدامها حتى القرن الرابع الميلادي، وأضيف لها بعد ذلك العديد من الدهاليز وفتحات الدفن.

وبدأ المشروع الجديد لترميم وصيانة مقابر كوم الشقافة نهاية عام 2017، وكلف 5.7 ملايين دولار.

المصدر: RT

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