القائم بالأعمال السوري: لدينا سجناء في الأردن مثلما لهم سجناء عندنا

أكد القائم بالأعمال السوري لدى الأردن أيمن علوش، على أن حكومة بلاده تتعاطى بإيجابية مع القائمة الأخيرة التي تسلمتها من النائب الأردني طارق خوري، وتحوي 50 سجينا أردنيا في سوريا.

وقال علوش في مقابلة مع برنامج "جدل" على فضائية "a1tv" الأردنية: إن"ملف الإرهابيين يجب التعامل معه في إطار حكومة البلدين".. "علاقات سوريا مع المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.. والنشاط البرلماني بين البلدين تجاوز النشاط السياسي".. "نحن لدينا أيضا سجناء سوريون في السجون الأردنية".

وأضاف علوش: "ليس لدى سوريا مشاكل مع الشعوب العربية، لكن لديها مشاكل مع بعض الأنظمة"، مشيرا إلى أنه "لا مصلحة أردنية للإفراج عن إرهابيين قاتلوا في صفوف داعش والنصرة في سوريا".. "فهناك ضغوط تمارس على كل من يحاول الانفتاح على سوريا".

وفي رده على سؤال عن توجه الأردن لتعيين سفير في سوريا، قال الدبلوماسي السوري، إن "دمشق منفتحة على أي مطلب أردني بهذا الشأن، مشددا على أن "الكيان الصهيوني" هو سبب المؤامرة على سوريا.

وشدد الدبلوماسي السوري على أن بلاده ليست لديها نية لتطبيع علاقاتها مع الدول التي دعمت الإرهابيين خلال السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أشار إلى أن دمشق ستبقى حاضنة للقضية الفلسطينية وداعمة لها على الدوام، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن "حركة حماس" كان مرحبا بها في دمشق عندما كانت ترفع "شعار المقاومة".

المصدر: وكالة عمون الأردنية