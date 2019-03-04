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اختفاء كندا من خريطة السعودية!

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اختفاء كندا من خريطة السعودية!
Globallookpress
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اختفت كندا من خريطة البعثات الدراسية للطلاب السعوديين الدارسين في الخارج، وتبيّن ذلك في نشرة بالخصوص صدرت عن وزارة التعليم السعودية.

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وأفادت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث في السعودية بأن عدد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج يبلغ 92997 طالبا من الجنسين، قسم منهم يدرس على حسابه الخاص، ونحو 9350 مرافقون.

وتراوحت الدرجات التي يدرس لأجلها هؤلاء في الخارج بين شهادة البكالوريوس وعددهم 45583 طالبا، والماجستير 17220 طالبا، والدكتوراه 11832 طالبا، واللغات 9510 طلاب، إضافة إلى تخصصات أخرى.

ويتوزع الطلاب السعوديون الدارسون في الخارج على النحو التالي: أمريكا 51.083 مبتعثا، بريطانيا 14.614، أستراليا 6694، ألمانيا 1929، أيرلندا 1162، فرنسا 743، هولندا 404، الصين 382، النمسا 339، اليابان 319، وفي بقية الدول 15.328، فيما اختفت كندا من خارطة دول الابتعاث.

المصدر: "عكاظ"

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