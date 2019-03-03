فيديو جديد لـ "الهرم الرابع".. مشروع المتحف المصري الكبير

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، مقطع فيديو لمشروع المتحف المصري الكبير، أوضح خلاله أن المشروع يقام على مساحة 117 فدانا، بتكلفة قدرها مليار دولار.

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وذكر المركز أن المتحف يضم 100 ألف قطعة أثرية من مختلف عصور التاريخ المصري، مقسمة إلى 50 ألف قطعة تستخدم بالعرض الدائم للمتحف، منها 20 ألف قطعة ستعرض لأول مرة، إلى جانب 50 ألف قطعة أخرى موجودة في مخازن حديثة لاستخدامها في الدراسات الأثرية والمعارض المتغيرة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مساحة قاعة الملك توت غنخ آمون والتي تُعد القاعة الرئيسية للمتحف، تصل إلى 8200 م2 بارتفاع 18 م2، مبينا أنه من المقرر استخدامها لعرض مقتنياته والتي نقل 90% منها للمتحف، مؤكدا أن اختيار تصميم المتحف جرى عبر مسابقة عالمية كبرى، مع مراعاة الشكل الهرمي.

ووضعت تصميم هذا المبنى العملاق شركة إيرلندية. وتم تصميم الواجهة على شكل مثلثات ينقسم كل منها إلى مثلثات أصغر في إطار رمزي للأهرام، وذلك طبقا لنظرية رياضية لعالم بولندي تتحدث عن التقسيم اللانهائي لشكل المثلث.

المصدر: RT