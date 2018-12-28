الآثار المصرية: الرئيس السيسي شدد على توفير الحماية والأمن للمتحف الجديد

قال أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفقد المتحف الكبير في زيارة استغرقت نحو 3 ساعات، صباح الخميس.

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وأضاف في مداخلة هاتفية متلفزة، أن الرئيس المصري شدد على ضرورة أن يكون المتحف على أعلى درجة من التقنية والحماية وتوفر وسائل الأمن، مؤكدا أنه سيتم افتتاحه في موعده المحدد عام 2020.

وأشار وزيري إلى تفقد السيسي، لكافة قاعات العرض بالمتحف والخدمات التي ستقدم للزائرين، قبل أن يتوجه لتفقد مشروع تطوير هضبة الهرم ويستمع لشرح حول المشروع.

وأكد أن عام 2019، سيشهد العديد من الافتتاحات والاكتشافات الأثرية الجديدة، على غرار العامين الماضيين.

ويعد المتحف المصري الكبير بمثابة الهرم الرابع من أهرامات الجيزة، حيث تم تشييده بطريقة تتوازى مع الأهرامات، ورؤيته من الأعلى على شكل هرم كبير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية