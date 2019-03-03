العثور على طن من المخدرات في العراق

أعلنت فرقة العباس التابعة للمرجعية الدينية في مدينة النجف العراقية، مصادرة طن كامل من المخدرات أثناء تنفيذ حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في قاطع النخيب.

وجاء في بيان للفرقة أن "قوة من فرقة العباس القتالية نفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملة واسعة ضد الاتجار بالمخدرات في المحافظة وخصوصا ضمن قاطع النخيب".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 متهمين، وفق مذكرة قبض قضائية، في كمين محكم".

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وأشار البيان إلى أن أحد المعتقلين ينتمي إلى تنظيم داعش، ويسكن في منطقة جرف النصر، وأن الحملة نفذت استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

المصدر: RT