ابتكار أسلوب إجرامي لتهريب المخدرات بين العراق وإيران

حذر مسؤول عراقي اليوم من أن عصابات مهربي المخدرات ابتكرت أسلوبا جديدا لتنفيذ عملياتها الإجرامية عبر الحدود العراقية الإيرانية.

وشدد رئيس مجلس ديالى علي الدايني، في حديث إلى وكالة "السومرية نيوز"، على وجود معلومات مؤكدة تتحدث عن استخدام العصابات طائرات مسيرة لتهريب المخدرات عبر الحدود باتجاه المناطق الحدودية ضمن الخارطة الإدارية لمحافظة ديالى.

وأوضح المسؤول أن كل طائرة تنقل 200-250 غراما من المخدرات، واصفا ذلك بأسلوب جديد تستغله العصابات للإفلات من قبضة قوات الأمن.

وأشار الدايني إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل رادع لهذه الأساليب، محذرا من كثافة استخدامها في الآونة الأخيرة، مما يهدد بتحول ديالى إلى "بوابة كبيرة لتهريب مختلف أنواع المخدرات"، حسب تعبيره.

المصدر: السومرية نيوز

نادر عبد الرؤوف