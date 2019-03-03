هجوم مسلح على جبل القلعة في اللاذقية بسوريا

أفاد مراسلنا في سوريا، مساء الأحد، بأن فصائل مسلحة شنت هجوما واسعا على نقاط الجيش السوري في ريف اللاذقية غربي البلاد.

وجاء الهجوم بعد معارك شرسة تصدى خلالها الجيش السوري لانتهاكات مناطق خفض التصعيد في ريف حماة الشمالي، قتل فيها 18 جنديا سوريا، و32 من عناصر المجموعات المسلحة.

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ونقلت وكالة "سانا" السورية، عن مصدر مطلع قوله، إن "مجموعة إرهابية مسلحة أقدمت على مهاجمة نقاط ومواقع للقوات العاملة في جبل القلعة في ريف اللاذقية الشمالي مستخدمة قذائف الهاون والقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة".

وأضاف المصدر: "كان ليقظة مقاتلينا واستعدادهم في مواقعهم، الدور الأهم في استيعاب الهجوم وصده وتكبيد المسلحين الإرهابيين خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد".

ولفت المصدر، الانتباه إلى أن "المعركة استمرت ساعة كاملة"، وأسفرت عن مقتل العديد من المهاجمين وفرار الباقين وإصابة جنديين سوريين.

المصدر: RT + سانا