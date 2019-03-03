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ماكرون يكرم طبيبا سوريا أنقذ مريضا من الموت في فرنسا (صور)

أخبار العالم العربي

ماكرون يكرم طبيبا سوريا أنقذ مريضا من الموت في فرنسا (صور)
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الرئيس الفرنسي مع الطبيب السوري عفيف عفيف
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تداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطبيب سوري، خلال لقائه وتكريمه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قيامه بعملية جراحية ناجحة أنقذت حياة مريض من الموت.

ونشرت وسائل الإعلام الصور خلال تكريم الرئيس الفرنسي للطبيب السوري الذي يدعى عفيف عفيف، بعد العملية الجراحية الدماغية التي أجراها لمريض وأنقذه من الموت، ويدعى ماران سوفاجون.

ويعد اختصاص الطبيب السوري من الاختصاصات القليلة في العالم، ويتمثل في جراحة الصرع، باركنسون، الشلل التشنجي، الأمراض النفسية بالإضافة لجراحة الآلام المعندة على العلاج الدوائي.

المصدر: وكالات

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