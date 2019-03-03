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مصدر حكومي: الإعلام يتناقل أسماء وهمية عن مرشحين لحقيبة النقل في مصر

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مصدر حكومي: الإعلام يتناقل أسماء وهمية عن مرشحين لحقيبة النقل في مصر
Sputnik
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أكد مصدر حكومي مصري لـRT أن الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام حول تكليف وزير جديد للنقل في مصر، متضاربة ولا أساس لها من الصحة.

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وأشار المصدر إلى أن قرار تعيين وزير النقل الجديد بشكل رسمي يتم إعلانه فقط من رئاسة الجمهورية وبعد أداء اليمين الدستورية، لافتا إلى أن عملية الاختيار تتم من خلال اختيار أكثر من مرشح وعرض الأسماء على رئيس الجمهورية الذي يعرضه على مجلس النواب للتصويت قبل حلف اليمين.

وتابع المصدر: "الأخبار عن تعيين المهندس محمد وجيه عبد العزيز، إشاعة قام نجله باختلاقها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أكد بعد ذلك أن والده لم يكن مهندسا للسكك الحديدية وهو توفى منذ 11 عاما".

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد تناقلت أنباء عن حديث داخل وزارة النقل المصرية حول "تعيين المهندس محمد وجيه عبد العزيز وزيرا للنقل، مرجحة أن يتسلم منصبه رسميا بعد أداء القسم الدستوري الاثنين".

المصدر: RT

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