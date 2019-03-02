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الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعين في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعين في قطاع غزة
AFP
(صورة أرشيفية)
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استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي موقعي مراقبة تابعين للفصائل الفلسطينية، أحدهما على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، والآخر شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال مراسلنا في قطاع غزة إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرقي المحافظة الوسطى للقطاع.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت نقطة للضبط الميداني تابعة لقوة "حماة الثغور"، قرب بوابة المطبق شرق رفح جنوبي القطاع.

ووفقا لمراسلتنا في القدس، فقد قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة "حماس" جنوبي قطاع غزة "ردا على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن العبوة الناسفة لم تخلف أضرارا.

المصدر: RT

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