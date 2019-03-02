وزارة الدفاع الروسية: واشنطن رفضت السماح بعبور قوافل لنقل المدنيين من مخيم الركبان

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الولايات المتحدة رفضت طلب روسيا السماح بعبور قوافل إلى منطقة التنف لنقل اللاجئين من مخيم الركبان جنوبي سوريا.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتصارعة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق سيرغي سولوماتين: "على الرغم من النجاح الذي حققته الحكومة السورية في اتخاذ جميع التدابير المعدة لإخراج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن سكنهم قبل الحرب، رفض الجانب الأمريكي الاستجابة لنداء مقر التنسيق المشترك بين الهيئات في روسيا وسوريا، لتنظيم عودة وإقامة اللاجئين، والسماح بمرور قوافل النقل إلى منطقة التنف".

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ودعت وزارة الخارجية السورية يوم الخميس الماضي، مواطنيها في مخيم الركبان للخروج منه والعودة إلى مدنهم وقراهم، مؤكدة أن الدولة السورية ستقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك.

وفي هذا السياق، عقدت جلسة مشتركة، للهيئات السورية والروسية الخاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن.

المصدر: RT