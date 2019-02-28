دمشق تدعو السوريين في مخيم الركبان للعودة إلى ديارهم

دعت وزارة الخارجية السورية مواطنيها في مخيم الركبان للخروج منه والعودة إلى مدنهم وقراهم، مؤكدة أن الدولة السورية ستقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية قوله إن دمشق "أكدت من خلال تصريحات كبار مسؤوليها والبيانات الكثيرة لمؤسساتها المعنية، ترحيبها بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وأرضهم، معربا أن الدولة السورية مستعدة لتحمل جميع مسؤولياتها لتأمين عودة آمنة وكريمة لمواطنيها الذين أجبرتهم الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا على مغادرة مدنهم وقراهم".

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وأشار المصدر إلى أن سوريا وجهت خلال الفترة القصيرة الماضية قافلتين تحملان مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان تأكيدا منها على استمرار احتضان مواطنيها وتأمين كل الإمكانيات، "بالرغم من أن القانون الإنساني الدولي يحتم على سلطة الاحتلال وفي هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدة للمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال بدلا من الاكتفاء بتقديم الوجبات الساخنة والمياه النظيفة لجنود الاحتلال الأمريكي وأدواتهم فقط".

وتابع: "تكرر سوريا موقفها بأن المسؤول الوحيد عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في مخيم الركبان هو الاحتلال الأمريكي وأدواته التي منعت المواطنين السوريين في المخيم بالقوة والتهديد من مغادرته على الرغم من الممرات الآمنة التي فتحت لكل راغب بمغادرة هذا المخيم.ز وتؤكد أن الحل النهائي للكارثة التي يعيشها هؤلاء السوريون لا يمكن أن يتم إلا بخروج ورحيل القوات الأمريكية المحتلة من هذه المنطقة وغيرها من الأماكن التي تتواجد فيها لأن الوجود الأمريكي على الأراضي السورية غير شرعي ويجب إنهاؤه فورا لأنه يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

المصدر: سانا