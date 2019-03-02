ملكة جمال سوريا السابقة تلاحق زوجها المصري في المحاكم! (صورة)

نشرت الفنانة السورية سارة نخله، منشورا تتهم فيه زوجها المصري أحمد عبد الله محمود بسلب حقوقها المادية بعد طلاقهما حسب وصفها.

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وقالت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "حسبنا الله ونعم الوكيل، فلوسي التي أكلتها وحقي الذي تريد أكله، يا رب تشوف أيام تشبه الأيام التي عيشتها لي وأنا قليلة الحيلة وبعيد عن أهلي".

ومازالت سارة نخلة تسعى للحصول على الطلاق بشكل قانوني بعد أن رفض زوجها، موضحة أن رغبته في التهرب من حقوقها المادية بعد الطلاق سبب هذا الرفض.

وكانت ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة، قد أثارت جدلا واسعا في مصر مؤخرا بعد المشاكل التي حدثت بينها وزوجها السابق الفنان المصري أحمد عبد الله.

ووصلت المشاكل بين الفنانة السورية وزوجها إلى المحاكم، التي دفعت وسائل الإعلام المصرية للحديث عنها، وخروج سارة نخلة للحديث عن هذه المشاكل العائلة.

المصدر: الجمهورية