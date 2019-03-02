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كلبان شرسان ينهشان جسد ضابط مصري (صورة)

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كلبان شرسان ينهشان جسد ضابط مصري (صورة)
Sputnik
كلب شرس
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هاجم كلبان شرسان ضابط شرطة مصري أثناء سيره في منطقة بالتجمع الأول بالقاهرة ومزقا أجزاء من جسده، وعلى الفور استدعيت سيارة إسعاف ونقلت الضابط للمستشفى.

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الضابط المصري
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وأكدت مديرية أمن القاهرة، أنه أثناء سير الضباط رامي الجندي فوجئ بكلبين أمام منزل مجاور لمسكنه دون قيود وأثناء مروره هاجمه الكلبان وأصابوه بجروح خطيرة.

وأمرت النيابة المصرية بالتحفظ على الكلبين وإيداعهما في الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يوما، كما أمرت بتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما، وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني من مرض ما، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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