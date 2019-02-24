مصر.. فيديو مرعب لكلاب شرسة تهاجم طفلا (فيديو)

رصدت كاميرات مراقبة لإحدى المدن المصرية الجديدة، واقعة هجوم بشع نفذته كلاب شرسة ضد أحد الأطفال خلال لهوه مع أصدقائه في الشارع.

ووقع الهجوم في مدينة تسمى "مدينتي"، حيث جاءت البداية بظهور الكلبين بشكل مفاجئ أثناء وقوف الطفل مع أصدقائه، وعندما لاحظوا الكلبين هرعوا خوفا منهما ولكن الكلبين تمكنا من السيطرة على الطفل وقاموا بقعره.

وأصدرت الصفحة الرسمية لجهاز المدينة بيانا، أكدت فيه أن أمن المدينة سيطبق قواعد اللائحة الداخلية بشأن اصطحاب الكلاب وفقا للقانون، حفاظا على أرواح الأطفال والسكان بالمدينة.

وأكد جهاز المدينة أن الطفل المصاب عاد إلى منزله بعد أن تلقى العلاج اللازم وشفاءه التام من هجوم الكلاب.

المصدر: RT