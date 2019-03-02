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بعد الحوت الأزرق.. دار الإفتاء المصرية تحذر من "مومو"

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بعد الحوت الأزرق.. دار الإفتاء المصرية تحذر من
مصراوي
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حذرت دار الإفتاء المصرية من مخاطر المشاركة في اللعبة المسماة بـ"مومو MOMO"، مشددة على ضرورة الكف عنها لكل من استدرج للمشاركة فيها.

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وطالبت دار الإفتاء الجهات المعنية بتجريم هذه اللعبة، ومنعها بكل الوسائل الممكنة، مشددة على ضرورة المتابعة أيضا من قبل الأهالي لأولادهم وحرصهم على معرفة الألعاب التي يلعبونها.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الرسائل المصاحبة للصور تشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم في مواقف خطرة، أو حتى الانتحار.

وحتى الآن، أصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات، لأولياء الأمور، حول "تحدي مومو"، فضلا عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ "التحدي".

المصدر: وكالات 

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