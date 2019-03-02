وفاة نجل شخصية جزائرية معروفة خلال المظاهرات
تناقلت وسائل إعلام محلية جزائرية، أنباء عن وفاة شخص يوم أمس الجمعة، خلال تدافع أثناء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، قرب المقر الرئاسي في العاصمة الجزائرية.
وذكرت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن الشخص المتوفي هو حسين بن خدة (60 عاما) نجل الشخصية التاريخية، الراحل يوسف بن خدة، الذي كان أحد أبرز قادة ثورة التحرير، وشغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة الثالثة بعد استقلال الجزائر، (1961-1962).
وتضاربت الأنباء حول سبب وفاة حسين بن خدة، إذ قالت مصادر إنه كان مصابا بمرض الصرع وجرح خلال تدافع في الاشتباكات، في حين قالت مصادر أخرى إنه توفي إثر نوبة قلبية.
#حراك_1_مارس#non_au_5eme_mandat— Ouissal Harize (@OuissalHarize) 2 марта 2019 г.
اول من استشهد حسن بن خدة ابن الزعيم الراحل و رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة بن يوسف بن خدة 💔
The first martyr is the son of a former militant. Rest in peace! Rest in power, rest in honour! #Algerie_manifestationpic.twitter.com/KINw27M7t2
#عاجل | تأكيد وفاة شخص مسن في المظاهرات الجزائرية و حريق يلتهم مقر بنك بالعاصمة #الجزائر#الجزاير#أخبار_الآنpic.twitter.com/hPWrUqkkak— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) 1 марта 2019 г.
#عاجل— boumerdecity بومرداس (@boumerdescity) 1 марта 2019 г.
وفاة شخص اثر نوبة صرع قرب فندق الجزائر اعمال شغب تطال محطة وقود وخسائر في الممتلكات جراء عمليات الشغب التي نشبت اليوم بين المتظاهرين والشرطة.
#عاجل : أنباء عن وفاة شخص مسن جراء التدافع بين المتظاهرين والشرطة قرب القصر الرئاسي في الجزائر— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) 1 марта 2019 г.
#حراك_1مارس#لا_لتعديل_الدستور#لا_للعهدة_الخامسة#الجزائر_تنتفض#الجزائر#Algeria#أخبار_الآنpic.twitter.com/xr8fIGtqI5
وعزّى وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أهل الفقيد بن خدة، مشددا على أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.
كما نترحم على روح الفقيد "حسان بن خدة"، إبن قامة الثورة التحريرية بن يوسف بن خدة، و الذي توفي مساء اليوم. و إذ نتقدم بأخلص تعازينا لأهله و ذويه، نؤكد بأن التحقيقات الطبية الشرعية ستوضح اسباب و ظروف وفاته. pic.twitter.com/OVh3On2epC— Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) 1 марта 2019 г.
وخرج الآلاف في مظاهرات بالعاصمة الجزائرية الجمعة، ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة في أبريل.
المصدر: وكالات