وفاة نجل شخصية جزائرية معروفة خلال المظاهرات

تناقلت وسائل إعلام محلية جزائرية، أنباء عن وفاة شخص يوم أمس الجمعة، خلال تدافع أثناء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، قرب المقر الرئاسي في العاصمة الجزائرية.

وذكرت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن الشخص المتوفي هو حسين بن خدة (60 عاما) نجل الشخصية التاريخية، الراحل يوسف بن خدة، الذي كان أحد أبرز قادة ثورة التحرير، وشغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة الثالثة بعد استقلال الجزائر، (1961-1962).

وتضاربت الأنباء حول سبب وفاة حسين بن خدة، إذ قالت مصادر إنه كان مصابا بمرض الصرع وجرح خلال تدافع في الاشتباكات، في حين قالت مصادر أخرى إنه توفي إثر نوبة قلبية.

#حراك_1_مارس#non_au_5eme_mandat

اول من استشهد حسن بن خدة ابن الزعيم الراحل و رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة بن يوسف بن خدة 💔

The first martyr is the son of a former militant. Rest in peace! Rest in power, rest in honour! #Algerie_manifestationpic.twitter.com/KINw27M7t2 — Ouissal Harize (@OuissalHarize) 2 марта 2019 г.

#عاجل

وفاة شخص اثر نوبة صرع قرب فندق الجزائر اعمال شغب تطال محطة وقود وخسائر في الممتلكات جراء عمليات الشغب التي نشبت اليوم بين المتظاهرين والشرطة. — boumerdecity بومرداس (@boumerdescity) 1 марта 2019 г.

وعزّى وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أهل الفقيد بن خدة، مشددا على أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

كما نترحم على روح الفقيد "حسان بن خدة"، إبن قامة الثورة التحريرية بن يوسف بن خدة، و الذي توفي مساء اليوم. و إذ نتقدم بأخلص تعازينا لأهله و ذويه، نؤكد بأن التحقيقات الطبية الشرعية ستوضح اسباب و ظروف وفاته. pic.twitter.com/OVh3On2epC — Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) 1 марта 2019 г.

وخرج الآلاف في مظاهرات بالعاصمة الجزائرية الجمعة، ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة في أبريل.

المصدر: وكالات