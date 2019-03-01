بغداد ودمشق تنسقان لإعادة مهجري البلدين إلى ديارهم

بحث وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى مع سفير سوريا لدى بغداد صطام جدعان الدندح، أوضاع المهجرين في كلا البلدين وسبل تأمين عودتهم إلى منازلهم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة والمهجرين، أن "الجانبين ناقشا في اللقاء أوضاع المهجرين السوريين الموجودين في العراق وتأمين المساعدات اللازمة لهم وآلية عودتهم لمناطقهم المحررة في سوريا".

وأضاف البيان: "تم بحث أوضاع المهجرين العراقيين الموجودين في سوريا وكيفية التنسيق المشترك بغرض إعادتهم إلى العراق".

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من جهته، أكد الدندح في تصريح لوكالة "سانا" السورية، على أهمية التنسيق المشترك بين دمشق وبغداد في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة مهجري البلدين طوعيا.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، في وقت سابق، إعادة المئات من اللاجئين العراقيين من المخيمات في سوريا إلى ديارهم، بالتنسيق مع الجانب السوري.

المصدر: سانا + موقع الوزارة الرسمي