العراق يؤكد دعمه لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أكد وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، للسفير الروسي بالعراق ، مكسيم ماكسيموف، استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لعودة اللاجئين السوريين بالعراق إلى سوريا.

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كما أكد الجاف، خلال لقائه السفير الروسي، في مقر الوزارة الثلاثاء، أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم اللازم من أجل إعادة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وتوفير السبل الكفيلة لإنجاح هذا الملف.

وقال وزير الهجرة في بيان، إن عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق المحررة في بلدهم، يرتكز بالدرجة الأولى على رغبة تلك العوائل بالعودة إلى مدنها، وعلى طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تلك المناطق.

وأوضح أن نسبة 98 بالمئة من اللاجئين السوريين الموجودين في العراق، هم من الأكراد ومن القامشلي والحسكة ومناطق أخرى، والنسبة الأكبر منهم متوزعين في محافظات إقليم كردستان العراق، وأعداد متفرقة في محافظة بغداد، وكربلاء، والنجف.

من جهته أبدى السفير الروسي استعداد بلاده للعمل المشترك مع الوزارة، مؤكدا أن الحكومة الروسية لديها الرغبة التامة في مساعدة العراق في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين من الخارج إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين إلى ديارهم، تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في تلك البلدان التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

المصدر: سبوتنيك