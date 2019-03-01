بالفيديو.. مرشح للرئاسة الجزائرية يقفز من شرفة خلال المظاهرات

أقدم مرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، رشيد نكاز، على القفز من شرفة مكتبه قرب البريد المركزي في العاصمة للالتحاق بالمتظاهرين وسط أهازيج الحاضرين.

وذكرت مصادر مطلعة وشهود عيان، أن قوات الأمن أوقفت نكاز فور قفزه من الشرفة.

وأفاد مراسلنا في الجزائر، أن الآلاف خرجوا في مظاهرات في العاصمة، مناهضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة في أبريل المقبل.

وقال المراسل إن "السلطات الأمنية دفعت بتعزيزات أمنية في محيط قصر الرئاسة والمقار الحكومية والاستراتيجية، وفرضت طوقا أمنيا في مختلف الشوارع الرئيسية".

من جهته، حذر رئيس الوزراء أحمد أويحيى، المحتجين من تكرار السيناريو السوري، ودعا الشباب إلى "التعقل وتجنب التضليل"، مرحبا بسلمية المتظاهرين في المسيرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

واجتاحت المدن الجزائرية مؤخرا، موجة احتجاجات عقب إعلان الحزب الحاكم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (البالغ من العمر 81 عاما) لولاية خامسة، والذي يحكم الجزائر منذ العام 1999.

المصدر: وكالات