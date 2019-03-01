 
مباشر

سوريا.. هطول أمطار هي الأغزر منذ 20 عاما

أخبار العالم العربي

سوريا.. هطول أمطار هي الأغزر منذ 20 عاما
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lj2f

أعلنت وزارة الزراعة السورية أن كميات الأمطار التي هطلت هذا الموسم تجاوزت المعدلات السنوية في أغلب محافظات البلاد.

وقال عمر دودكي، مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة إن هذا الموسم من أفضل المواسم خلال الـ 20 سنة الماضية.. والأمطار التي هطلت لها تأثير إيجابي على الزراعات البعلية الشتوية وخاصة محصولي القمح والشعير من خلال زيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة بالقمح التي تجاوزت 1.3 مليون هكتار بالإضافة إلى تحسين الوضع المائي للسدود والآبار.

إقرأ المزيد
أرشيف
الفيضانات تغمر شوارع الأردن ومعالمها السياحية

وتخضع منطقة بلاد الشام (سوريا والأردن ولبنان وفلسطين) لمنخفض جوي شديد أدى إلى ثلوج وفيضانات جارفة، خاصة في الأردن.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مغامرات ترامب وكيم في فيتنـام.. هذه أبرز المواقف الطريفة في القمة