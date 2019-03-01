سوريا.. هطول أمطار هي الأغزر منذ 20 عاما

أعلنت وزارة الزراعة السورية أن كميات الأمطار التي هطلت هذا الموسم تجاوزت المعدلات السنوية في أغلب محافظات البلاد.

وقال عمر دودكي، مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة إن هذا الموسم من أفضل المواسم خلال الـ 20 سنة الماضية.. والأمطار التي هطلت لها تأثير إيجابي على الزراعات البعلية الشتوية وخاصة محصولي القمح والشعير من خلال زيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة بالقمح التي تجاوزت 1.3 مليون هكتار بالإضافة إلى تحسين الوضع المائي للسدود والآبار.

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وتخضع منطقة بلاد الشام (سوريا والأردن ولبنان وفلسطين) لمنخفض جوي شديد أدى إلى ثلوج وفيضانات جارفة، خاصة في الأردن.

المصدر: سانا