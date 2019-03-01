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انتحاري يفجر نفسه داخل مطعم يرتاده متشددون في إدلب

أخبار العالم العربي

انتحاري يفجر نفسه داخل مطعم يرتاده متشددون في إدلب
AFP OMAR HAJ KADOUR
مدينة إدلب (صورة من الأرشيف)
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أفاد نشطاء من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بمقتل 8 أشخاص جراء تفجير انتحاري استهدف مطعما في مدينة إدلب السورية، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن شخصا فجر نفسه بحزام ناسف، داخل مطعم فيوجن بحي الضبيط في إدلب، بعد أن أطلق النار على مرتادي المطعم من سلاح خفيف كان بحوزته.

وحسب المرصد، فقد قتل في التفجير 6 عناصر من التشكيلات المسلحة وامرأة وطفل كان برفقتها.

وأشار المرصد السوري إلى أن المطعم يرتاده عادة "متشددون" من جنسيات مختلفة، ينتمون إلى مختلف الجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

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