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إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل أسامة بن لادن

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إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل أسامة بن لادن
AFP "AFP PHOTO / FEDERATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES' LONG WAR JOURNAL
حمزة نجل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن
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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية صدور أمر ملكي بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية، عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وأوضحت وسائل الإعلام السعودية، أن الأمر الملكي صدر، بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة، ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

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ووصفت الخارجية الأمريكية "حمزة"، بأنه أحد القادة البارزين للتنظيم، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.

المصدر: عكاظ 

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