واشنطن تعرض مليون دولار مقابل معلومات عن نجل أسامة بن لادن

عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات ستساعد في إلقاء القبض على حمزة نجل زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في مذكرة لها، اليوم الخميس، أن المكافأة ستقدم مقابل المساعدة في تحديد مكان وجود حمزة بن لادن في أي بلد، وذلك في إطار برنامج "المكافآت مقابل العدالة".

وتم وضع اسم حمزة بن لادن على قائمة الإرهابيين الدوليين في يناير عام 2017.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc#RFJpic.twitter.com/gmx5hkoSzQ — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) February 28, 2019

وشارك حمزة بن لادن (من مواليد عام 1989) في عمليات تنظيم "القاعدة" منذ عام 2005، ونشر عددا من التسجيلات الصوتية ومقاطع فيديو، دعا في آخرها في مايو 2017 إلى مهاجمة الأمريكيين والأوروبيين والروس واليهود حول العالم.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن حمزة بن لادن تزوج من ابنة محمد عطا، أحد منفذي هجوم 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.

المصدر: أسوشيتد برس