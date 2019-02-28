عبد المهدي للسيسي: ما يمس شعب مصر يمس الشعب العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن ما يصيب شعب مصر يصيب الشعب العراقي، معربا عن أمله أن تسهم الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في تعزيز أواصر التعاون بينهما.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجددا تعازيه ومواساته للحكومة وللشعب المصري وتعاطفه مع ذوي ضحايا حادث اصطدام أحد القطارات في محطة رمسيس بالقاهرة".

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يُجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري السيد عبدالفتاح السيسي، جدد خلاله تعازيه ومواساته للحكومة وللشعب المصري الشقيق وتعاطفه مع ذوي ضحايا حادث اصطدام احد القطارات في محطة رمسيس بمدينة القاهرة. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ولقي نحو 24 شخصا حتفهم وأصيب 50 آخرون، في حريق شب داخل محطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة، صباح الأربعاء، فيما قدم وزير النقل المصري هشام عرفات استقالته على خلفية الحادث.

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المصدر: وكالات