 
مباشر

عبد المهدي للسيسي: ما يمس شعب مصر يمس الشعب العراقي

أخبار العالم العربي

عبد المهدي للسيسي: ما يمس شعب مصر يمس الشعب العراقي
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
حادث قطار في القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lix9

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن ما يصيب شعب مصر يصيب الشعب العراقي، معربا عن أمله أن تسهم الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في تعزيز أواصر التعاون بينهما.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجددا تعازيه ومواساته للحكومة وللشعب المصري وتعاطفه مع ذوي ضحايا حادث اصطدام أحد القطارات في محطة رمسيس بالقاهرة".

ولقي نحو 24 شخصا حتفهم وأصيب 50 آخرون، في حريق شب داخل محطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة، صباح الأربعاء، فيما قدم وزير النقل المصري هشام عرفات استقالته على خلفية الحادث.

إقرأ المزيد
حادث القطار في مصر
النيابة العامة المصرية تعلن التفاصيل الكاملة للحادث المروع في محطة مصر

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية من المخابرات الفرنسية تكشف "أسرارا خطيرة" عن بوتفليقة