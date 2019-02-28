موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا هاتفيا التسوية السورية والجهود المبذولة في إطار أستانا

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود تشاووش أوغلو خلال محادثة هاتفية اليوم ثبات موقف موسكو وأنقرة تجاه مكافحة التهديد الإرهابي في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول سير التسوية السورية والجهود التي يبذلها الجانبان الروسي والتركي على حلبة أستانا".

وأضافت: "تم التأكيد على الموقف والنهج المشترك لمكافحة العناصر الإرهابية في سوريا وإحلال الاستقرار وإحراز التقدم في التسوية السياسية في هذا البلد".

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المصدر: تاس