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موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا هاتفيا التسوية السورية والجهود المبذولة في إطار أستانا

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موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا هاتفيا التسوية السورية والجهود المبذولة في إطار أستانا
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
(صورة أرشيفية)
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أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود تشاووش أوغلو خلال محادثة هاتفية اليوم ثبات موقف موسكو وأنقرة تجاه مكافحة التهديد الإرهابي في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول سير التسوية السورية والجهود التي يبذلها الجانبان الروسي والتركي على حلبة أستانا".

وأضافت: "تم التأكيد على الموقف والنهج المشترك لمكافحة العناصر الإرهابية في سوريا وإحلال الاستقرار وإحراز التقدم في التسوية السياسية في هذا البلد".

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المصدر: تاس

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