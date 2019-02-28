موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا هاتفيا التسوية السورية والجهود المبذولة في إطار أستانا
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
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أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود تشاووش أوغلو خلال محادثة هاتفية اليوم ثبات موقف موسكو وأنقرة تجاه مكافحة التهديد الإرهابي في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول سير التسوية السورية والجهود التي يبذلها الجانبان الروسي والتركي على حلبة أستانا".
وأضافت: "تم التأكيد على الموقف والنهج المشترك لمكافحة العناصر الإرهابية في سوريا وإحلال الاستقرار وإحراز التقدم في التسوية السياسية في هذا البلد".
المصدر: تاس
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