السراج وحفتر يؤكدان من أبو ظبي ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

أكدت الأمم المتحدة أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا اجتمع في أبو ظبي بقائد الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الخميس على حسابها في "تويتر" أن اللقاء عقد أمس بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وتابعت البعثة أن حفتر والسراج اتفقا على "ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، والحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها".

وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت لوكالة "رويترز" الثلاثاء الماضي أن حفتر والسراج سيبحثان مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، الذي زار العاصمة الإماراتية في ذات الوقت مسألة حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد سيطرت عليه في وقت سابق من الشهر الجاري قوات حفتر (المدعومة من قبل حكومة "بديلة" في شرق ليبيا ومقرها مدينة طبرق).

وأفاد مكتب السراج أمس بأن رئيس المجلس الرئاسي اتفق مع رئيس المؤسسة الوطنية على رفع حالة القوة القاهرة التي فرضت على الحقل الواقع في جنوب البلاد بسبب سيطرة العناصر المسلحة (من حراس المنشآت النفطية ورجال القبائل) عليه في ديسمبر.

وأطلقت القوات الخاضعة للمشير حفتر في شهر ديسمبر الماضي عملية عسكرية في جنوب غربي البلاد ضد مجموعات مسلحة، بالدرجة الأولى تشادية، تسللت إلى الأراضي الليبية على خلفية انهيار مؤسسات الدولة فيها، ما أثار احتجاج حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

المصدر: RT + وكالات