ارتفاع حصيلة ضحايا حادث محطة مصر إلى 22

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن عدد وفيات حادث قطار محطة مصر أمس الأربعاء في القاهرة قد ارتفع إلى 22 شخصا بينهم مسعف وآخر مجهول الهوية.

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وأكدت الوزيرة أن عدد الإصابات قد بلغ 43 آخرين وأنه تم نقل 7 حالات من المصابين لمستشفى دار الشفاء، و12 إلى معهد ناصر، و4 إلى مستشفى الدمرداش.

من جانبها، أكدت وزارة النقل المصرية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفني، لإعداد تقرير فني عن انفجار القاطرة نتيجة اصطدامها بنهاية الرصيف رقم 6.

ووقع الحادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية صباح أمس الأربعاء، إثر اصطدام جرار قطارات بمصدّ حديدي على الرصيف رقم 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار خزانات للبنزين في المحطة.

المصدر: أخبار اليوم