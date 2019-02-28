سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

كشف علاء فتحي جانبا من ملابسات الحادث الذي وقع أمس الأربعاء في محطة مصر برمسيس ونجم عنه مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وقال السائق فتحي في لقاء خاص مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم"، إنه من الواضح أن "يد سرعات الجرار تأثرت بسبب اصطدام الجرار بآخر، وبالتالي تم نقل السرعات بشكل متسارع إلى أن وصل إلى سرعة كبيرة".

وتابع: "أنا مقصر وأتحمل الإهمال، وكان من المفترض أن اتخذ إجراءات معينة ولكنني لم أفعلها، ومعرفتش أتصرف".

وأشار فتحي إلى أنه يعمل بمحطة قطار مصر منذ أكثر 25 عاما، وحاصل على دبلوم صنايع ويقيم بالمنوفية.

كما توجه فتحي برسالة لذوي القتلى، داعيا إياهم إلى مسامحته على الخطأ.

جدير بالذكر أن الحادث أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 42 وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

المصدر: المصريون