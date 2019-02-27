السعودية تحقق مع فنان شهير بتهمة الإرهاب (فيديو)

استدعت الأجهزة الأمنية في السعودية الفنان فايز المالكي، وذلك بعد الاشتباه بجمعه أموالا لدعم الإرهاب، حين أعاد نشر تغريدة بحسن نية لأحد الأشخاص، تبين لاحقا أن له صلة بالإرهاب.

وقال الفنان فايز المالكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "سنابشات" إنه وبحسن نية، وكعمل يمارسه في فعل الخير، أعاد تغريدة لشخص طلب معونة مالية، لكن تبين لاحقا أن له صلات بالإرهاب، وتم استدعاؤه للتحقيق بسبب هذا.

وحذر الفنان السعودي مشاهير التواصل الاجتماعي من نشر الحسابات البنكية لمن يخبرونهم أنهم محتاجون للمساعدة والتعامل بحسن نية مع مثل هذه الأمور.

وأوضح المالكي ما حدث معه، موجها رسالة لمتابعيه، حيث قال "خرجت للتو من التحقيق، بسبب عملي الخيري، نشرت حاجة أحد المحتاجين، لكن للأسف لم يكن محتاجا، تبين أن له صلة بالإرهاب وأنا تعاطفت معه بحسن نية ونشرت حسابه البنكي".

وتابع قائلا "لا تتعاطفوا مع أحد أبدا، نصيحة محب لكم".

وأضاف: "أنا أتكلم عن نفسي.. تأخذنا العاطفة والحماس، لكن لن ينفعك أحد لو اتصلت بك المباحث أو الشرطة واستدعوك للتحقيق بتهمة الإرهاب.. نصيحة لا تتعاطفوا مع أحد ولا تنشروا حسابات أحد، ومهما كانت حالته.. أنا توبة.. توبة.. توبة والسلام عليكم".

رسالة مهمة من سفير الخير الإنسان الذي جعل همه تتبع احوال الناس والتفريج عن المكروبين #فايز_المالكي

أعلنها من اليوم التوقف فيما يخص #الإعلانات الخيرية والمساعدة المادية في #التواصل_الاجتماعي

حذار حذار من نشر اية حسابات بنكية مالم تكن مصرحة من الجهات الأمنية المختصة@fayez_malkipic.twitter.com/7vhJUE8Uva — ناصر الحميدي (@alhamidi_nasser) 27 февраля 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر