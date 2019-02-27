تركيا وإيران تقدمان العزاء لمصر

قدمت تركيا، اليوم الأربعاء، تعازيها للشعب المصري إثر مصرع 20 شخصا بحادث تصادم قطار في محطة مصر بالقاهرة.

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وقالت الخارجية التركية في بيان: "نشعر بالحزن لسقوط عدد من القتلى والمصابين في حادث اصطدام القطار بمحطة مصر".

وأضاف البيان "نتمنى الرحمة للذين فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للجرحى، ونقدم التعازي للشعب المصري".

ومن جانبها، قدمت إيران تعازيها لمصر أيضا، حيث قال بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، "إيران تعرب عن أسفها في حادث محطة القطار في القاهرة صباح اليوم الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأشخاص".

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".

وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 42 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

المصدر: وكالات