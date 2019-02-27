بالفيديو.. عناصر تنظيم "داعش" يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو وثق لحظة استسلام عناصر تنظيم "داعش" من جنسيات عربية وغربية وآسيوية لقوات سوريا الديمقراطية عند الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وأفاد بأنها من أكبر عمليات الاستسلام الجماعي لعناصر التنظيم.

وكان المرصد قد قال إن حوالي 350 عنصرا من "داعش" سلموا أنفسهم إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من المدنيين والمقاتلين وعوائل عناصر التنظيم وقادته ما زالوا في آخر جيب من جيوب التنظيم ينتظرون الخروج.

وأشار إلى أن عشرات القادة و"الأمراء" امتنعوا عن الخروج، مفضلين "القتال" حتى النهاية.

وبين المرصد السوري أن 3600 شخص خرجوا من الباغوز خلال اليومين الماضيين، بينهم 470 من عناصر التنظيم.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان