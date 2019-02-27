البحرين.. غموض يلف إعلان "طيران الخليج" إلغاء رحلات

ألغت شركة "طيران الخليج" التابعة للحكومة البحرينية في اليومين الأخيرين عددا من الرحلات، دون الكشف عن الأسباب.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن الإلغاء طال غالبية الرحلات من وإلى مطار البحرين الدولي.

وأصدرت الشركة اليوم الأربعاء بيانا قدّمت فيه الاعتذار إلى المسافرين لما تسبب لهم إلغاء الرحلات من "الإزعاج والإرباك"، مؤكدة أن العمل مستمر على مدار الساعة لإعادة جدول الرحلات إلى نسقه الطبيعي.

ونفت الشركة تقارير صحفية تتحدث عن إهمال المسافرين في مطاراتهم، مبدية حرصها على نقل جميع الركاب على رحلات بديلة في يوم سفرهم.

ورفضت الشركة الإجابة عن سؤال من وكالة "أسوشيتد برس" بشأن سبب إلغاء الرحلات، فيما تعتقد وسائل إعلام محلية أن نقص الطيارين يقف وراء هذه المشاكل.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلنت الشركة عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى باكستان نظرا لإغلاق المجال الجوي الباكستاني، على خلفية التصعيد العسكري غير المسبوق منذ سنين بين إسلام آباد ونيودلهي.

المصدر: وكالات