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بالفيديو.. مستوطن يخط شعارات مسيئة للمسلمين على باب الرحمة في الأقصى

أخبار العالم العربي

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على بعد أمتار معدودة عن عناصر الشرطة الإسرايلية، خط مستوطن شعارات مهينة للمسلمين على باب الرحمة في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

والتقطت مراسلة RT في القدس مقطع فيديو، يظهر المستوطن وهو يجتاز سياجا أمنيا يحيط بباب الرحمة، بعد أن خط عليه شعارا باللغة العبرية ينص على أن هذا الباب مفتوح للمسيحيين فقط، وذلك على مرأى ضباط لم يتحركوا لمنع الرجل من فعل ذلك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن عشرات المصلين المسلمين من فتح باب الرحمة لأول مرة منذ أن أغلقته إسرائيل قبل 16 عاما.

واتخذت إسرائيل سلسلة إجراءات على خلفية هذا الحادث، بما فيها الاحتجاز المؤقت لرئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ، عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف، ناجح بكيرات.

المصدر: RT

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