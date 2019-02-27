وزير خارجية قطر حول قضية خاشقجي: ليس من شأننا الحكم في عمليات قانونية بدول أخرى

شدد وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة تحقيق العدالة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مضيفا أنه "ليس من شأنه الحكم في عمليات قانونية تجرى بدول أخرى".

ووصف آل ثاني، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "غادريان" البريطانية أمس الثلاثاء، اغتيال الصحفي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي، بأنه "جريمة وحشية"، مضيفا أن عائلة خاشقجي تحتاج إلى إجابات ومعرفة ماذا حصل للصحفي.

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وتابع: "يجب تحميل المسؤولية فيما حدث.. التعامل مع المعارضة السياسية عبر الجرائم أمر خاطئ".

وأعرب الوزير القطري عن أمله في أن تتعاون السعودية مع التحقيق الأممي في القضية، موضحا أن هذا التحقيق يجري على مستوى دولي وبموجب القانون الدولي ويتعين على الجميع التعاون معه.

وفي أكتوبر الماضي، اعترفت السعودية، بعد عدة روايات، بأن خاشقجي، الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" والمعروف بمقالاته المعارضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قتل على أيدي فريق أمني عقب دخوله مبنى قنصليتها في اسطنبول، وجرى تقطيع جثته والتخلص منها بمساعدة "متعاون محلي".

وأعلنت النيابة العامة السعودية عن توجيه اتهامات رسمية بالتورط في القضية إلى 11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم، كما تجري تحقيقات مع 10 أشخاص آخرين.

المصدر: غارديان