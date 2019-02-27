واشنطن تعلق على "عناق الأسد وخامنئي"

علقت الخارجية الأمريكية على صورة تظهر العناق بين الرئيس السوري بشار الأسد، والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أثناء لقائهما في طهران الاثنين الماضي.

ونشر فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء هذه الصورة تحت عنوان "عناق القتلة"، مضيفا أن هذا العناق "لا عزاء فيه للشعبين السوري والإيراني".

وحمل الفريق الحكومة الإيرانية المسؤولية عن "إنفاق ثروات الشعب على دعم الإرهاب العالمي والأنظمة القمعية في المنطقة"، متهما السلطات السورية بـ"قتل وتشويه وتشريد الملايين من أبناء سوريا".

انفق #النظام_الإيراني ثروات شعب #ايران في دعم الإرهاب العالمي والأنظمة القمعية في المنطقة، بينما عمل #النظام_السوري على قتل وتشويه وتشريد الملايين من ابناء #سوريا.

عناق #خامنئي و #بشار_اسد لا عزاء فيه للشعبين. pic.twitter.com/D2bHkO8RwW — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وترى واشنطن في السلطات الإيرانية أكبر عدو لها على الصعيد الدولي، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وكثفت جهودها الموجهة ضد طهران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى عام 2015.

وسبق أن قدمت الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المقاتلين الأكراد في سوريا، دعما إلى الفصائل الإسلامية المسلحة المجابهة للرئيس الأسد ومدتهم بالسلاح والخدمات اللوجستية بحسب المصادر المختلفة الرسمية منها، لكن هذا البرنامج باء بالفشل وأغلق ووردت في وسائل الإعلام الغربية المختلفة تقارير تتحدث عن وقوع تلك الأسلحة في أيدي متشددين.، كما اعترفت الولايات المتحدة أكثر من مرة بقتلها مدنيين خلال غاراتها على عدة مناطق سورية.

المصدر: RT