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نائب عراقي: البغدادي يتحرك تحت حماية الأمريكيين

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نائب عراقي: البغدادي يتحرك تحت حماية الأمريكيين
Reuters Social Media Website
أرشيف - أبو بكر البغدادي في مسجد بالموصل بالعراق
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قال النائب حسن سالم من حركة الصادقون التابعة لعصائب أهل الحق، الثلاثاء، إن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، موجود في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار وبحماية القوات الأمريكية.

وأوضح في بيان صحفي أن "قاعدة عين الأسد العسكرية توفر جميع وسائل الدعم لتحركات البغدادي بين العراق وسوريا"، وأن "البغدادي يتحرك بين العراق وسوريا بحماية الأمريكان".

وأضاف أن "البغدادي يتخذ من صحراء الأنبار ملاذا آمنا له، في الوقت الذي توفر له القوات الأمريكية جميع وسائل الدعم من خلال تواجدها في قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار".

وأشار سالم إلى أن "دعم تحركات البغدادي حصل لتخوف واشنطن من إقرار مسودة قانون طرد القوات الأجنبية التي يعتزم البرلمان التصويت عليها بداية الفصل التشريعي الجديد". 

المصدر: RT

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