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شاهد.. حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في الدار البيضاء

أخبار العالم العربي

شاهد.. حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في الدار البيضاء
Youtube Screenshot
حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في الدار البيضاء
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شب مساء يوم الاثنين 25 فبراير حريق ضخم في المركز التجاري "أسيما" في شارع 2 مارس بالدار البيضاء.

وتصاعد دخان كثيف من مكان الحريق، الذي رجحت بعض المصادر أن يكون ناتجا عن تماس كهربائي.

وهرعت عناصر من الشرطة والوقاية المدنية إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى، حسب المصادر ذاتها، على كمية مهمة من السلع.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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