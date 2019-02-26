وزير الخارجية التركي يصف قادة الاتحاد الأوروبي بـ"المنافقين" بعد اجتماعهم مع السيسي

هاجم وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة أوروبا بعد اجتماعهم في شرم الشيخ خلال القمة العربية الأوروبية منذ يومين.

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "حرييت" التركية، إن ذهاب قادة الاتحاد الأوروبي جميعا إلى مصر، وتواجدهم إلى جانب السيسي، يعد "نفاقا وازدواجية في المعايير".

وجاء هجوم شاووش أوغلو ، بعد أن سبقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمهاجمة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ووصفه بـ"الإنقلابي"، قائلا: "أمس في مصر عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي، وبين من دعاهم السيسي (الانقلابي) من أعضاء جامعة الدول العربية".

وتابع أردوغان:" هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، بعد أن لبيتم دعوة السيسي الذي أعدم 42 شخصا منذ توليه السلطة؟".

المصدر: hurriyet