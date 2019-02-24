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شكري ردا على أردوغان: لن ننزلق لهذا المستوى (فيديو)

أخبار العالم العربي

شكري ردا على أردوغان: لن ننزلق لهذا المستوى (فيديو)
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري التعليق على الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد، "نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى".

وأضاف: "هذه محاولة مقصودة للفت الأنظار بعيدا عما يحدث اليوم في مصر من استضافة القمة العربية الأوروبية".

وتابع قائلا: "لن نرد على مثل هذه التصريحات لأننا مشغولون بما هو أهم من ذلك بكثير"، في إشارة منه إلى انشغال مصر بتنظيم القمة العربية - الأوروبية.

وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معربا عن رفضه لعقد أي لقاءات معه.

المصدر:  فضائية "MBC مصر"

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أردوغان يهاجم السيسي: أنا لا أقابل أشخاصا مثله