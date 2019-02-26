أمن الدولة يحذر السعوديين بمقطع فيديو!

حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الترويج للصور السلبية النمطية عن أي مجتمع بدافع التسلية.

ولفت الجهاز الأمني السعودي إلى أن مثل هذا الأمر يجري من دون "إدراك للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة".

رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع أحد الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء، والمحزن، حين يقوم بعض أفراد المجتمع المستهدف بتداول تلك الرسائل بحجة التسلية، غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة.

ولذلك فمن الواجب التوقف عن تداولها حتى لا يكونوا أداة للعدو. pic.twitter.com/SGdLu1pax7 — الإدارة العامة لمكافحة التطرف (@ce_pss) 25 февраля 2019 г.

وقال أمن الدولة السعودي في هذا السياق إن الواجب يفرض التوقف عن تداول مثل هذه الصور السلبية "حتى لا يكون الشخص أداة للعدو".

المصدر: تويتر