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أمن الدولة يحذر السعوديين بمقطع فيديو!

أخبار العالم العربي

أمن الدولة يحذر السعوديين بمقطع فيديو!
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حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الترويج للصور السلبية النمطية عن أي مجتمع بدافع التسلية.

ولفت الجهاز الأمني السعودي إلى أن مثل هذا الأمر يجري من دون "إدراك للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة".

 

وقال أمن الدولة السعودي في هذا السياق إن الواجب يفرض التوقف عن تداول مثل هذه الصور السلبية "حتى لا يكون الشخص أداة للعدو".

المصدر: تويتر

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