النيابة المصرية تستمع لأقوال الفنانة رانيا يوسف بعد اتهامها بالظهور في فيديو غير لائق

بدأت النيابة العامة المصرية، الاستماع لأقوال الفنانة رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم من جانبها ضد شخص مجهول، قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها.

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وادعى الشخص المجهول الذي قدمت رانيا يوسف بلاغا ضده، أنها هي من تظهر خلال الفيديو.

وجاء في البلاغ، أن الفنانة رانيا يوسف فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و"يوتيوب" يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.

وتابع البلاغ، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية، ألقت القبض على شبيهة رانيا يوسف "راقصة شهيرة"، ضمن قائمة المتهمات في قضية الفيديوهات الإباحية الشهيرة والمتهم فيها ممثلتان وسيدة أعمال مع مخرج شهير.

المصدر: وكالات