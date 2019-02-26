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مصدر لـRT: ألف عنصر من "داعش" يحملون الجنسية العراقية محتجزون لدى "قسد"

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مصدر لـRT: ألف عنصر من
Reuters Rodi Said
أسرى من تنظيم داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية - أرشيف
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كشف مصدر استخباراتي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن وجود ألف عنصر من تنظيم "داعش" يحملون الجنسية العراقية معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال المصدر لـRT إن "عناصر تنظيم داعش الذين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، سيتم تسليمهم إلى القوات الأمنية العراقية على شكل دفعات"، مبينا أن "عددهم يصل إلى ألف عنصر وجميعهم يحملون الجنسية العراقية".

وأضاف "لا توجد حتى الآن أي معلومات إذا ما كان بين هؤلاء الألف أي من حملة الجنسيات الأجنبية أم لا"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تسليم دفعة جديدة من عناصر داعش للحكومة العراقية".

المصدر: RT

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