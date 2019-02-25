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وزير إسرائيلي: صفقة القرن تهدد وجود الدولة العبرية!

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وزير إسرائيلي: صفقة القرن تهدد وجود الدولة العبرية!
Reuters POOL
وزير التعليم الإسرائيلي، زعيم حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينيت
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اعتبر وزير التعليم الإسرائيلي، زعيم حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينيت أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في الشرق الأوسط والمعروفة بـ "صفقة القرن" تهدد وجود إسرائيل.

وقال بينيت في بيان له، اليوم الاثنين، إنه "سيتم الكشف عن صفقة القرن فورا بعد الانتخابات، وتتضمن ذات المعادلة الفاشلة التي جلبت لنا مقتل أكثر من ألف شخص وآلاف الهجمات الصاروخية".

وتابع: "هذا يمثل خطرا واضحا ومحدقا على وجود إسرائيل".

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وجاء ذلك تعليقا على تصريح مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، الذي قال إن خطة الإدارة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط ستركز على "إعادة رسم الحدود وحل القضايا المتعلقة بالوضع النهائي".

وقال كوشنر في تصريحه إن الخطة الجديدة سيتم الكشف عنها بعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل التي ستجري في أبريل المقبل، وإنه سيكون لها تأثير اقتصادي كبير على المنطقة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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